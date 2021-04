Testy do škol od státu už striktně nemusí být jen z přední části nosu

Podle aktuální specifikace jde opět o odběr z přední části nosu, ale také z dutiny ústní, ze zadní části dutiny ústní, ze stolice či ze sputa, tj. hlenu. ČTK má materiál k dispozici, vyjádření ministerstva shání.

Ministerstvo ve specifikaci, která by měla v první fázi sloužit pro nákup 5,6 milionu testů pro druhou polovinu května, dále požaduje, aby balení testu obsahovalo veškerý spotřební materiál k provedení samoodběru i provedení testu. Pokud bude součástí testu samostatně balený ředicí roztok, nesmí být velikost balení větší, než odpovídá velikosti balení samotného vzorku. Doba od nanesení vzorku do odečtu výsledku pak nesmí být delší než 20 minut. Deklarovaná klinická citlivost testu prokázaná na jedincích s onemocněním nesmí být nižší než 90 procent, deklarovaná klinická specificita testu nesmí být nižší než 97 procent.

Z rozhodnutí vlády se v pondělí do lavic vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni se budou děti po týdnu střídavě učit doma a ve škole. Obnoví se praktická výuka ve středních školách a prezenční výuka ve speciálních školách. Všechny školy, s výjimkou škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku kvůli epidemii zavřené od 1. března. Celkem je nyní podle dřívějších informací pro potřeby školství k dispozici asi 7,6 milionu testů.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý po jednání vlády uvedl, že SSHR má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Kabinet podle něj schválil rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit. Předseda SSHR Pavel Švagr už dříve upozornil, že po skončení nouzového stavu tuto neděli se tendry prodlouží, protože už budou muset být vypsány klasicky podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Plaga uvedl, že z tohoto důvodu zadala vláda správě nákup 5,6 milionu testů na období od 12. do 31. května už nyní.

Tento týden rozvezli hasiči ze skladů SSHR do krajů pro školy 4,1 milionu dříve dodaných testů na covid. Do škol zamířilo 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu dosud dodaných testů od společnosti Singclean. Oboje testy jsou vyrobeny v Číně.