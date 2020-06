Úřady budou dál vyžadovat potvrzení o uzavření školy

Potvrzení dokládá i skutečnost, že dítě školu navštěvuje a nemá povoleno například individuální vzdělávání, upozornili vládní legislativci. Správa sociálního zabezpečení tyto údaje nemá, a nemůže tedy rozhodnout, zda potřeba péče o dítě kvůli uzavření školy vznikla, nebo ne, napsali. Navíc i při plošném uzavření škol a školských zařízení mohou existovat výjimky, stojí v podkladech.

Poslanci z řad Starostů ale tvrdí, že v případech plošného uzavření škol například kvůli havárii nebo epidemii je vyžadování potvrzení nepřiměřené a nadbytečné. Navrhovaná úprava by snížila administrativní zátěž rodičů i škol, zdůraznili v důvodové zprávě.

Potvrzení kvůli ošetřovnému si rodiče museli obstarávat i při nynějším plošném uzavření škol a školských zařízení při nynější epidemii nového koronaviru. V Senátu se nad tím koncem dubna při projednávání vládního návrhu na dočasný růst dávky ze 60 na 80 procent vyměřovacího základu pozastavoval Michael Canov (SLK). Podmínku označil za absurdní a za šikanu.

Pokud by zákonodárci předlohu STAN schválili, byla by účinná od poloviny příštího roku. Není ale jasné, zda ji Sněmovna stihne projednat do konce volebního období.