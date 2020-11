Vysoké školy se od 25. listopadu vrátí k výuce posledních ročníků

"Rovněž se vrací realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia na vysokých školách," uvedl ministr Plaga. Tabulka opatření zveřejněná ministerstvem školství počítá také s možností individuálních konzultací, klinických stáží nebo využívání školních sportovišť pro výuku.

Studenti ostatních ročníků vysokých škol by se podle ministra měli vrátit do škol až v nižších stupních rizika posuzovaného podle protiepidemického systému PES ministerstva zdravotnictví. Tabulka ministerstva školství počítá ve třetím stupni, do kterého podle dnešního stupně rizika zbývá ČR klesnout o jediný bod, se skupinovou praktickou výukou do 20 osob pro všechny ročníky a s prezenční výukou ve stejně velkých skupinách pro první ročníky.

Vysoké školy začaly již při zahájení semestru plošně přecházet na výuku na dálku. Nejprve kvůli nařízení hygieniků v některých krajích, od 12. října opatřením vlády v celé ČR s výjimkou praktické výuky pro zdravotnické obory. Od poloviny října jsou povolené jen zkoušky s účastí do deseti lidí. Některé vysoké školy se rozhodly, že semestr už dokončí formou distančního vzdělávání. Prezenční praktickou výuku plánují školy doplnit většinou buď ve zkouškovém období, nebo v letním semestru.

Avizované uvolnění výuky na vysokých školách je podmíněno tím, že vláda v pátek přesun do čtvrtého stupně schválí. V současné době je země v pátém, nejpřísnějším stupni. Stav epidemie už ale více než sedm dní odpovídá zlepšení potřebnému pro zavedení čtvrtého, mírnějšího stupně opatření. V tom by se kromě otevření základních škol, části středních a vysokých měl také zmírnit zákaz nočního vycházení nebo povolit setkávání až šesti osob.