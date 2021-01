Žáci 1. stupně by se do lavic mohli vrátit v únoru

"Prioritou jednoznačně je návrat žáků prvního stupně do základních škol. Nedá se předpokládat, že by k tomu došlo dříve než začátkem února, ale jestli to epidemická situace dovolí, potom toto datum je reálné. Týká se to i malotřídek," uvedl Blatný. Následovat by mohli žáci devátých tříd a studenti maturitních ročníků, dodal.

Na přelomu ledna a února by podle Blatného mohl být za splnění podobných epidemických podmínek obnoven provoz lyžařských vleků v zimních střediscích. "Je určitě zájmem, aby tato část podnikatelů, která má specifické možnosti, nebyla znevýhodněna," řekl ministr. Pro otevírání maloobchodních prodejen zatím žádnou zásadní změnu nechystá.

Blatný rovněž uvedl, že jeho ministerstvo ode dneška poskytuje data o očkování. Od pondělí budou tato data rozšířena o informace po krajích podle jednotlivých skupin, slíbil ministr.

Komunisté po Blatného vystoupení ohlásili, že budou hlasovat pro svůj návrh o prodloužení nouzového stavu do neděle 14. února. "Podařilo se nám malá světélka na konci tunelu porozsívit," uvedl předseda klubu KSČM Pavel Kováčik k příslubu otevřít školy a lyžařské areály.

Piráti navrhli prodloužit stav nouze do pátku 5. února. Chtějí ale prosadit několikabodové usnesení, které se týká například podpory podtižených podnikatelů, zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě nebo izolaci a možností otevření škol.