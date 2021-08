Zajistit, aby se třídy nemísily, nelze, míní ředitelé škol

Ministerstvo napříkad chce, aby se zrušil samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a používání samoobslužných bufetů pro nápoje, polévky či saláty. "Z opatření pro školní jídelny úplně nadšený nejsem. Personálu v jídelnách není moc, takže takovéto vydávávání příborů, táců kuchařkami, to se velmi těžko personálně zajišťuje," řekl ČTK ředitel jihlavské Základní školy Seifertova Zdeněk Wohlhöfner.

Podle Luďka Charouzka, který je ředitelem Základní školy Na Pražské v Pelhřimově, je to otázka organizace práce. "Nemůžu mluvit za všechny kolegy ředitele, ale myslím si, že někdy se kolem toho dělá zbytečná hysterie, když je dobrá organizace práce, tak to všechno jde nějak zajistit," řekl Charouzek. Že nic jiného stejně nezbyde, konstatoval i ředitel třebíčské základní školy Týnská Jaroslav Abraham. "Ministerstvo něco vydá a ředitel si s tím musí poradit, je to na jeho zodpovědnosti," řekl Abrahám.

Shoda mezi řediteli panuje nad problematickým zajištěním toho, aby se nemísily kolektivy různých tříd. Bez toho se podle nich neobejde výuka druhých cizích jazyků nebo jiných volitelných předmětů. Podle ředitele Abrahama je těžké dodržet i to, aby žáci nepřecházeli do jiných učeben, protože jsou i třídy specializované, kde se střídá víc kolektivů. "Je to třeba na informatiku. Samozřejmě, jde otřít klávesnici i stoly, ale v tom množství dětí a ve frekvenci využívání je to všechno problematické," řekl Abraham.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září minulý pátek. Ministerstvo školství v pondělí materiál rozeslalo školám s tím, že konečnou podobu dostanou po úpravě do finální podoby mimořádného opatření. Čeká také na návrhy od ředitelů. Charouzek se chystá připomínkovat to, že nelze zrušit dělení tříd. "Tohle nejsme schopni dodržet. Pakliže bude škola plná dětí, tak ta škola je skutečně nacpaná a předměty se dělit musejí, pokud má probíhat normální výuka," řekl Charouzek.