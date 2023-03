Sněmovní výbor podpořil zpřesnění podmínek fungování antimonopolního úřadu

Do zákona o působnosti antimonopolního úřadu vkládá novela ustanovení, podle kterého při výkonu své působnosti musí postupovat nezávisle a nestranně a nesmí přijímat pokyny od orgánů veřejné moci a dalších osob. Předloha výslovně stanoví neslučitelnost funkce předsedy antimonopolního úřadu s dalšími funkcemi, například poslance nebo senátora. I nadále mu zůstane zapovězeno členství v politických stranách. Hospodářský výbor přijal k novele dva pozměňovací návrhy, podle zpravodaje Jana Bauera (ODS) jsou zpřesňujícího charakteru.

Zákon by měl také nově upravit utajení identity oznamovatelů možného porušení pravidel hospodářské soutěže. Pokud oznamovatel současně s podáním informací požádá o utajení své identity, bude mít úřad možnost, nikoli povinnost, mu vyhovět. Podmínkou bude to, že by mohly být ohroženy nebo poškozeny jeho oprávněné zájmy. Úřad však bude muset postupovat při dalším šetření tak, aby nezmařil účel utajení identity oznamovatele.

Novela rozšiřuje i na úřady a další státní instituce možnost nabídnout antimonopolnímu úřadu závazek, který povede k obnovení hospodářské soutěže na trhu, pokud úřad zjistí, že ji někdo porušil. Dosud měly tuto možnost pouze firmy. Úřad nebude muset zahajovat řízení, pokud provinilcem bude orgán veřejné správy, ale pouze pokud dopad takového porušení pravidel bude zanedbatelný. Do zákona o ochraně hospodářské soutěže se v reakci na požadavek směrnice vkládá výslovné ustanovení, které ukládá ÚOHS vydávat výroční zprávu o své činnosti.