Soud nařídil Babišovi smazat příspěvek z twitteru

Spor vznikl v roce 2021 před sněmovními volbami kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: "My nechceme sdílet naši zemi". V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty.

Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," napsal v příspěvku, který musí odstranit do tří dnů od právní moci rozsudku.

Krajský soud v Praze původně loni v létě rozhodl, že výrok neoprávněným zásahem nebyl, protože byl pronesen v období předvolební kampaně a že nebyl vulgární. Podle odvolacího senátu ale závěr nebyl správný. Soudce Roman Horáček dnes konstatoval, že ačkoli část týkající se mapování a zdaňování bytů má reálný základ, protože o způsobu zdanění prázdných bytů se v dané době debatovalo, tvrzení o nastěhování migrantů bylo způsobilé Piráty poškodit. "Žádná politická strana nechce být spojena s násilným vystěhováním či nastěhováním někoho do soukromého bytu," uvedl Horáček.

Piráti původně také žádali, aby se Babiš za výrok omluvil, v této části ale bylo řízení už dříve zastaveno. Změnila se totiž judikatura, podle které není možné požadovat omluvu pro právnické osoby. "Domnívám se, že mnohem klíčovější je to, že se soud vyjádřil k základu problému, že tento typ výroku není přípustný, je protiprávní, a jestli na to reaguje odstraněním, nebo omluvou, není v tomto případě klíčové," řekl novinářům po vyhlášení rozhodnutí právní zástupce Pirátů Pavel Uhl.

Babišův právní zástupce u soudu uvedl, že je potřeba tweet brát v kontextu dalších vyjádření politika, šlo podle něj navíc o nadsázku, kterou v kampani podle něj využívají i Piráti. Výrok podle něj nebyl vulgární a byl pronesen v politické kampani. Právník také uvedl, že cílem bylo poukázat na rozdílné postoje politických stran. Podle Uhla však výrok jako nadsázku hodnotit nelze, upozornil také na to, že Babiš byl v době, kdy příspěvek zveřejnil, ve funkci předsedy vlády.