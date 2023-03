SPD se nevzdává. Chce ANO přesvědčit ke spolupráci na ústavní stížnosti

Okamura už k podobnému kroku vyzval v sobotu, šéfka klubu ANO Alena Schillerová tehdy výzvu označila za výkřik do médií a zopakovala, že ANO má dost poslanců na to, aby se na ÚS obrátilo samo.

Novelu, která od června zvýší důchody místo předpokládaných 1770 korun o 760 korun, v sobotu po několikadenních obstrukcích opozice schválila dolní komora, nyní ji k posouzení dostane Senát. Dnes nižší valorizaci penzí nepodpořily senátní sociální a ústavně-právní výbor. Kdyby novelu neschválil při středeční schůzi ani Senát jako celek, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

Podle Okamury rozhodnutí výborů ukazuje, že ve vládní koalici je rozkol. Vyzval senátory, aby ve středu "asociální návrh Fialovy vlády" zamítli. Zároveň vyzval budoucího prezidenta Petra Pavla, který bude o osudu novely rozhodovat po případném schválení horní komorou Parlamentu, aby návrh vetoval. Pavel už dříve uvedl, že se k věci vyjádří až po své čtvrteční inauguraci.

Okamura uvedl, že SPD chystá ústavní stížnost, kterou lze ale formálně podat až po případném přijetí zákona. "Oslovíme oficiálně hnutí ANO, abychom ústavní stížnost podali společně," poznamenal. "Jsme přesvědčeni, že bychom měli zatáhnout za jeden provaz, když to podají obě dvě opoziční strany společně, tak to bude mít větší váhu a legitimitu u Ústavního soudu," dodal Okamura.

Úpravou červnové valorizace by stát letos vydal na penze 15 miliard korun navíc, v opačném případě by výdaje vzrostly o 34,4 miliardy korun. Průměrná starobní penze činila v lednu podle ministerstva práce a sociálních věcí 19.438 korun. Po omezeném zvýšení, kterým podle vlády ušetří stát letos 19,4 miliardy korun kvůli stabilizaci veřejných financí, přesáhne průměrná penze podle ministerstva 20.000 korun.

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by mělo zvýšení činit od června 11,5 procenta. Podle novely by se procentní část penze zvýšila o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což o něco zvýhodnilo penzisty s nejnižšími důchody.