Josef Mašín chtěl navázat na otce, jeho činy dodnes budí kontroverze

Josef Mašín se narodil v Lošanech u Kolína ve vlastenecké rodině legionáře. Dětství prožil během okupace v Poděbradech, kde byla rodina pronásledována gestapem, které pátralo po v odboji působícím otci. Spolu s bratrem a přáteli založil na počátku 50. let protikomunistickou odbojovou skupinu, která se pokusila pokračovat v sabotážích. Na podzim 1953 při pokusu probít se do západního Německa zastřelili policisty ve východním Německu. Josef Mašín, stejně jako jeho starší bratr Ctirad, který zemřel v srpnu 2011 v USA, svých činů v poválečném Československu a při útěku nikdy nelitoval.

"Nezáleží mi na tom, jak mě v Čechách vnímají. Nic se mnou nedělá, jestli mě někdo nazývá hrdinou nebo vrahem... Lidé, kteří přišli o život při našich akcích, byli všichni bez výjimky ozbrojeni," řekl před lety. Z rodné země podle svých slov neodešli proto, aby si zlepšili svůj život, ale aby se zapojili do boje proti komunismu. Poté, co se dostal na Západ, sloužil Josef v americké armádě. Po skončení vojenské služby žil a obchodoval v Německu v Kolíně nad Rýnem, oženil se, s manželkou Evou mají dvě dcery. V roce 1980 se rodina přestěhovala do Santa Barbary v Kalifornii. Podnikal v řadě oborů, mimo jiné v oblasti kovových slitin a letadel. Nakonec zakotvil u elektroniky.

V Československu nebyli Mašínové nikdy odsouzeni, jejich stíhání bylo přerušeno a komunistické úřady několikrát neúspěšně žádaly Spojené státy o jejich vydání. V polovině 90. let minulého století pak státní zastupitelství stíhání kvůli promlčení odložilo. Případ ale dodnes vzbuzuje emoce - někteří lidé opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy. Senát sice už několikrát Mašíny či jejich společníka Milana Paumera na státní vyznamenání navrhl, prezidenti je ale nevyznamenali. Na jaře 2008 tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) bratry Mašíny ocenil plaketou předsedy vlády.