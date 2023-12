Spor o přesčasy pokračuje. Lékařům se do nich nechce, limit vyčerpají za půl roku

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) navrhuje řešení problému pomocí další novely zákoníku práce a zavedení směnného provozu v nemocnicích, kde je nezbytný nepřetržitý provoz.

Válek tvrdí, že směnný provoz by umožnil zvýšit hodinovou mzdu, zkrátit pracovní dobu a zároveň vyřešit otázku přesčasů. Výhodou by bylo, že s hodnotou 416 hodin by takový systém stačil k pokrytí potřebných hodin.

Ministr zdůraznil, že by měli být do přesčasových služeb zařazeni všichni nemocniční lékaři, kterých je nyní přibližně 23 000. Aktuální údaje ukazují, že asi 13 000 z nich pracuje v nočních a víkendových směnách.

I přes protesty, které začaly v prosinci, kdy mnozí lékaři začali odevzdávat výpovědi z přesčasové práce, se jich podle ČLK zapojilo kolem 6100. Monika Hilšerová však zdůraznila, že není vhodné nutit lékaře, kteří nechtějí přesčasy dělat, do těchto služeb.

Podle informací z nemocnic dosud všichni lékaři nepřijali zpět své výpovědi, ani po podpisu dohody mezi ČLK, lékařskými a zdravotnickými odbory, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a ministerstvem zdravotnictví, která ukládá povinné členství lékařů v ČLK. Ministr Válek věří, že se situace do poloviny ledna stabilizuje.