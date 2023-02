Svoboda je tak zkušený, aby posoudil, co může dělat vedle role primátora, tvrdí Fiala

Změna zákona, která by umožnila nižší červnovou valorizaci důchodů, by podle ústavních právníků pravděpodobně obstála při případném přezkumu ústavnosti. Právník Ondřej Preuss dnes ČTK sdělil, že se nedomnívá, že by případná redukce valorizace důchodů byla věcně protiústavní, podle právníka Jana Kysely je rozhodující otázka retroaktivity, v další rovině by podle něj návrh obstál. Na možnou protiústavnost plánu vlády upozorňují opoziční hnutí ANO či ČSSD, kabinet se takové hrozby nebojí.