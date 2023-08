Úplněk uzavře srpen 2023. Bude největší v letošním roce a půjde o tzv. modrý Měsíc

"Dva superúplňky v měsíci se jen tak nevidí," konstatovalo už počátkem měsíce pražské planetárium na facebooku. První nastal hned prvního srpnového dne ve 20:33, druhý přijde na řadu v noci z dneška na zítřek ve 3:37.

Astronomové z hlavního města připomněli, že výraz "superúplněk" nemají úplně rádi. Nejde totiž o astronomický termín. Proč se tedy používá? "Měsíc neobíhá kolem naší planety po dokonalé kruhové dráze, ale po elipse. A když se fáze úplňku sejde s přízemím (bod, kdy je Měsíc Zemi blíže – perigeum), hovoří se o 'superúplňku'," vysvětlili.

Druhý srpnový úplněk bude navíc největším v letošním roce. Měsíc se přiblíží na vzdálenost 357 343 kilometrů. Vzdálenost totiž není vždy stejná, v různých přízemích se liší.

Půjde také o takzvaný modrý Měsíc, což je další označení typu úplňku. Pokud jsou v jednom kalendářním měsíci dva, označuje se tak ten druhý. Pojem tedy neodkazuje na barvu, ale na anglické slovní spojení "once in a blue moon", což ve volném překladu znamená jednou za uherský rok.

Skutečně do modra zabarvený Měsíc se na obloze podle astronomů objevit může, ale nesouvisí to s jeho fází nebo vzdáleností od Země. Stává se tak v případech, kdy je naše atmosféra nasycena či znečištěna specifickými částicemi o velikosti alespoň jednoho mikronu. Nejčastěji za to může popel, který se do zemského ovzduší dostane při velkém požáru či silné sopečné erupci.