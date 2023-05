USA nezískají právo umisťovat v ČR vojáky či základny, zdůraznila Černochová

Černochová v rozhovoru odvysílaném Českou televizí řekla, že bylo vyjednáno maximum možného. Zdůraznila, že Američané nebudou mít na základě dohody právo umisťovat bez souhlasu vojáky či základny na českém území.

Součástí delegace přítomné v USA je i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která připomněla odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

"Washingtonská deklarace z roku 1918 byla opřena o jeho víru v demokracii a mimořádné vztahy s USA. Obranná smlouva DCA, která bude dnes podepsána, je symbolickým navázáním na to, co on započal," napsala Pekarová Adamová na twitteru.

Fialova vláda schválila dohodu 26. dubna, po podpisu bude ještě nutný souhlas obou komor parlamentu a podpis prezidenta Petra Pavla. Americký ministr obrany Austin při loňské návštěvě Česka uvedl, že obranná spolupráce mezi oběma zeměmi je na vysoké úrovni.