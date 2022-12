V brněnské škole hořelo, evakuovaly se desítky lidí. Čtyři děti ošetřili záchranáři

Elektronická evidence tržeb (EET) nebude od 1. ledna funkční ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by se podnikatelé snažili pomocí svých pokladen odeslat informaci o platbě do systému, bude se pokladní systém chovat, jako by nebyl připojen k internetu. Dnes na to upozornila Finanční správa. Zákon o zrušení EET podepsal minulý týden prezident Miloš Zeman. Evidence končí po šesti letech, od jara 2020 ale už byla pozastavená.