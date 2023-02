V Česku ubývá infekcí dýchacích cest, nemocných seniorů je ale více

V kategorii akutních respiračních infekcí, do které započítáváme jak chřipku tak například RS virus, rhinoviry a původce covid-19, vidíme pokles nemocnosti především u dospělých a dětí ve věku šest až 14 let. Naopak u seniorů v kategorii nad 65 let se nemocnost oproti minulému týdnu mírně zvýšila," uvedla zástupkyně vedoucího Oddělení infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.

SZÚ v dalších týdnech očekává postupný pokles nemocnosti. "A to i s ohledem na období jarních prázdnin, které postupně ve školách na týden přeruší kontakt dětí v kolektivu a tím i vzájemné předávání si infekcí," uvedl ústav v tiskové zprávě.

Nejvíce nemocných aktuálně hlásí Pardubický a Jihomoravský kraj, nejméně Praha, kde za týden pacientů podle informací na webu Hygienické stanice Hlavního města Prahy ubylo o 12 procent na 509 na 100.000 obyvatel. V krajích s nejvyšší nemocností je jich téměř čtyřikrát víc.

V minulém týdnu měla jarní prázdniny právě polovina pražských městských částí, Karlovarský kraj nebo Děčínsko. Tento týden má volno například Plzeňsko, Praha-východ a Praha-západ či Zlínský kraj.