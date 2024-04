V Česku zemřel novorozenec nakažený černým kašlem

Ústav zároveň na webu informoval, že od pondělí do čtvrtečních 9:30 bylo nahlášeno dalších 709 nových případů černého kašle. Celkem se od začátku letošního roku potvrdilo 6006 případů infekce. Onemocnění se vyskytuje ve všech věkových skupinách, nejvyšší nemocnost je mezi lidmi od 15 do 19 let.

Nejvíce případů v absolutním počtu hlásí od začátku roku Jihočeský a Středočeský kraj, nejvyšší nemocnost je v Jihočeském a Pardubickém kraji a na Vysočině.

Černý kašel nebo také pertuse je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Způsobují ho bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby. Příznaky se obvykle objevují 7 až 10 dní po nakažení, ale mohou se vyskytnout dokonce až po 21 dnech.

Příznaky se zprvu podobají běžnému nachlazení, jde o kýchání, rýmu či horečku. Slabý kašel časem nabývá na závažnosti, záchvaty jsou intenzivnější. Nakažený vykašlává hustý průhledný hlen, často to doprovází zvracení.

Nejzávažnější formy nemoci postihují malé děti, u nichž se mohou projevit vážné komplikace. Zahrnují zápal plic a encefalopatii (onemocnění mozku), může dojít až k úmrtí. U dospělých či dospívajících se mohou vyskytnout krátkodobá neschopnost dýchat, zlomená žebra, výhřez konečníku a kýla.