Válek se ohlásil z nemocnice: Chytl mě slepák. Do konce týdne se vrací do práce

„Vážení přátelé, z celého srdce děkuji za všechna přání brzkého uzdravení, která jsem od mnohých z vás dostal,“ poděkoval Válek na sociální síti X, pod kterým mu popřál brzké uzdravení také poslanec hnutí ANO Karel Havlíček.

Válek přiblížil, že dostal zánět slepého střeva. „Šlo o rutinní chirurgický zákrok, jak se říká, chytl mě slepák. Děkuji kolegům ve FN Brno za skvělou péči, které se mi dostalo,“ dodal.

Do práce se dle svých slov vrátí do konce týdne. „Nyní pár dní klidu a do konce týdne jsem zpět v plném nasazení!“