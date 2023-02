Velitel vojenské policie Otakar Foltýn ke konci února odejde z funkce

Působnost Vojenské policie by se mohla rozšířit na ozbrojené síly cizích států při ochraně a doprovodu kolon jejich techniky při průjezdu či pobytu na českém území. Týkalo by se to především členských států Severoatlantické aliance (NATO). Počítá s tím novela zákona o Vojenské policii, kterou předložilo ministerstvo obrany do připomínkového řízení.