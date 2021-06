Do obcí postižených tornádem ode dneška zajíždí mobilní pošta

"Mobilní pošta zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby i výplaty poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní poště. Samozřejmostí je možnost využití služeb Poštovní spořitelny. Občané také díky mobilní poště získají výplaty sociálních dávek či důchodů," uvedl Ivo Vysoudil z tiskového odboru pošty.

Mobilní pošta začala fungovat letos v únoru v okresech nejvíce zasažených koronavirem, tedy na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku. Poté dvě mobilní jednotky působily v dalších krajích, v červnu začala pošta mobilní pobočky testovat i na jihu Moravy.

Dnes mobilní pošta zamířila do Moravské Nové Vsi a Lužic, zítra a ve středu zajede také do Mikulčic. Od čtvrtka by v Mikulčicích měla začít znovu fungovat pošta Partner s novým provozovatelem. Česká pošta se snaží vytipovat nejvhodnější stanoviště v obcích, aby byla co nejblíže k lidem. Zatím zastavuje v Moravské Nové Vsi na návsi, v Lužicích u kostela a v Mikulčicích u kulturního domu.