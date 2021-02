Kmoníčka má na postu velvyslance v USA vystřídat Stašek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na místo velvyslance ve Spojených státech by měl nejpozději koncem roku 2022 zamířit státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek (49 let). Vystřídá Hynka Kmoníčka. Uvedl to server Lidovky.cz s odkazem na diplomatické zdroje. Výměnu musí odsouhlasit prezident Miloš Zeman.