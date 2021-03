Konsolidace financí za horizont této vlády není vhodná, uvedlo ministerstvo

Ta dnes uvedla, že vláda by měla připravit realistickou konsolidaci veřejných financí, která by měla být proti aktuálním plánům rozsáhlejší. Podle rady je patrné, že si to vyžádá významné zvýšení daní. Česku totiž hrozí, že kvůli vývoji veřejných financí narazí na takzvanou dluhovou brzdu již v roce 2024.

"Již v letošním roce čekají Českou republiku volby do Poslanecké sněmovny, nejpozději v roce 2025 pak další. Mělo by být proto na každé budoucí politické reprezentaci České republiky, respektive na občanech a voličích, komu dají mandát, a tedy jakou konkrétní konsolidační strategii si prostřednictvím svého volebního práva zvolí," uvedlo MF.

Ministerstvo dnes uvedlo, že v konsolidační strategii, kterou předložilo Poslanecké sněmovně, počítá s tím, že fakticky budou reálně klesat provozní výdaje státu, budou zmraženy platy úředníků, státních zaměstnanců a ústavních činitelů. "Diskusi o úpravě daňového mixu se nepochybně nevyhneme," uvedlo MF. Zároveň dodalo, že důležitým faktorem v dalších letech budou také peníze z evropských fondů.

"Připomínáme, že ze poslední dva roky došlo k redukci počtu míst ve státní správě o 4300, což přineslo úsporu více než 3,5 miliardy korun a byly prosazeny systémové změny, jako je novela zákona o rozpočtových pravidlech, které zastavila růst státního aparátu a problém tzv. černých duší," uvedlo MF.

Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček dnes uvedl, že se stanoviskem rady ohledně prohlubující se nerovnováhy veřejných financí lze souhlasit. "Rozhodně však nelze souhlasit s výzvou Národní rozpočtové rady ke zvýšení daňového břemene. Klíč k udržitelným veřejným financím leží na výdajové straně rozpočtu, která řadu let roste tempem neodpovídajícím výkonnosti a možnostem české ekonomiky," uvedl.