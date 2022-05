Výdaje na platy zaměstnanců státu loni vzrostly o 13 miliard korun

Například v resortu školství přibylo více než 400 míst v regionálním školství. Úřad práce zvýšil počet míst o 120 kvůli vyplácení náhradního výživného. Stojí to ve státním závěrečném účtu za loňský rok.

V celé ekonomice se přitom loni průměrná hrubá mzda zvýšila podle březnových údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 6,1 procenta na 37.839 korun. Zaměstnanci ve státním tak pobírali v průměru o 3541 korun víc. Vláda vyšší průměrné platy ve státním sektoru vysvětluje například vyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, délkou praxe zaměstnanců, nižší fluktuací a také vyšší podporou regionálního školství v posledních letech. Na růst platů ve státním měly vliv i mimořádné odměny vyplácené v souvislosti s boji proti covidu.

Průměrný hrubý plat v regionálním školství byl proti průměrnému platu ve státní sféře o 1508 korun nižší a představoval 39.808 Kč. Meziročně se zvýšil o 1646 korun. Vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů byli naproti tomu nad průměrem a pobírali v průměru 47.861 korun hrubého. Státní zástupci (a od nich odvozené profese) pobírali dokonce 129.286 korun. Ve státním závěrečném účtu také stojí, že průměrný plat například v Kanceláři prezidenta republiky vzrostl na 56.799 Kč, plat zaměstnance sněmovní kanceláře představoval 55.199 Kč, plat zaměstnance v Senátu naopak klesl o 2652 korun na 52.617 Kč. Zaměstnanci úřadu vlády pobírali v průměru 56.582 Kč hrubého.

Do výdajů na platy zapojily loni úřady i své rezervní fondy, a to v objemu přes 300 milionů Kč. Přes tři miliardy korun na platy šlo z nevyčerpaných peněz z dřívějších let. V čele čerpání stálo ministerstvo spravedlnosti, které takto využilo 656 milionů korun.

Do platového vývoje loni zasáhla i pandemie covidu. Bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) například loni v červenci schválila mimořádné odměny hasičům, policistům a vojákům za celkem 1,4 miliardy korun. Z toho jen ministerstvo obrany dostalo na platy 237 milionů korun. Na platy hasičů a policistů šlo tehdy navíc 677 milionů Kč. Ministerstvo práce dostalo navíc 32 milionů korun na platy zaměstnanců příspěvkových organizací působících v sociální péči a sociální práci.