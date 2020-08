Občanské průkazy se dočkají změn. Některé údaje přibudou, jiné zmizí

Cílem přidání dalších bezpečnostních prvků je vyhovět opatřením EU v boji proti terorismu. Se změnami už počítá i Státní tiskárna cenin.

"Je zde vlajka EU, biometrické údaje. Do občanky musíme vpravit i bezkontaktní čip s anténou,“ nechal se v rozhovoru pro ČT24 slyšet ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka. S přidáním dalších údajů zase některé zmizí. Nebude například možné mít v dokladě akademický titul, který slovy resortu vnitra nijak nesouvisí s prokazováním totožnosti.

To samé platí i u rodného čísla, jelikož se osoby identifikují pomocí jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu. "Identifikátor rodného čísla je pozůstatkem, anomálií z období Československa,“ vysvětlil náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna.

Po eObčankách není poptávka

Češi mohou využívat také možnosti elektronické identifikace, která jim tak usnadní částečnou vzdálenou komunikaci s úřady. Nejvyšší kontrolní úřad ale podle všeho neudělal dostatečně dost, aby byl o eObčanku zájem. To potvrdila i radnice největší pražské městské části. "Zatím v to lidé nemají důvěru nebo o to nemají zájem,“ nechal se slyšet vedoucí odboru správních agend Prahy 4 Martin Anděra.

Díky průkazu s čipem si mohou dotyční například vyzvedávat léky na recept. "Většina pacientů o této možnosti neví, vlastně ji po nich požadujeme my v době, kdy mají více receptů, mají je v mobilu a my bychom museli vypisovat alfanumerické kódy,“ vysvětlila vedoucí lékárny Hana Chudobová. Ministerstvo vnitra proto v září začne s propagací využívání eObčanky.