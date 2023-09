Vít Rakušan o českém boji s dezinformacemi: Zákazy či nařízení jsou mi cizí

Rakušan v pondělí nechyběl na sněmovní konferenci věnované dezinformacím a hybridnímu působen. "Nevolal jsem po brutálních restrikcích, jak mi mylně přičítají ti, kdo mě pasují za 'vrchního cenzora', ani jsem neobhajoval nečinnost státu s odvoláním na 'absolutní nedotknutelnost svobody projevu', kterou se zase ohání jiní," zdůraznil na sociální síti X.

"To jsou dva extrémní póly a mně jsou extrémy cizí. A stejně cizí jsou mi zdánlivě snadná řešení, jako je zákaz toho nebo nařízení onoho," pokračoval ministr, podle kterého je klíčová důsledná strategická komunikace státu, vymáhání platných zákonů či zvyšování povědomí o fungování digitálních platforem už od nejútlejšího věku.

"Ano, to není to spektakulární řešení problému dezinformací, které někteří chtějí. Je to cesta k odolné společnosti. Která si dnes poradí s dezinformacemi a zítra třeba s jinou, zatím neznámou hrozbou," vysvětlil předseda Starostů a nezávislých.

Konference se zúčastnil i ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka, který uvedl, že Bezpečnostní informační služba v Česku odhalila ruského agenta podílejícího se na šíření ruské propagandy. Muž měl rozdat úplatky v hodnotě několika tisíc eur.

"Konkrétně šlo o to, že tento vlivový agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci rozdával tisíce eur, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničně politické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině," citovala Koudelku kontrarozvědka na síti X.

Ředitel BIS podotkl, že k šíření informací byly využity dokonce i veřejně známé osobnosti. Slova zazněla na sněmovní konferenci o dezinformacích.