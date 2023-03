Vláda se ve středu bude zabývat transformací České pošty, uvedl Rakušan

"Pokud ubyde 300 poboček tak logicky to bude mít dopad i na to, že se sníží počet zaměstnanců. Odejdou za důstojných podmínek," uvedl Rakušan. Pošta v současnosti zaměstnává okolo 25.000 lidí a po zrušení poboček by jich mělo k 1. červenci odejít několik tisíc. Rakušan dodal, že za osm let vlády ANO pošta propustila 6200 lidí.

Podle poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové byla transformace pošty připravená a schválená již v roce 2021, ale ministr ji hodil do koše. Pod vedením Rakušana se pošta ze ztráty 600 milionů dostala do propadu 1,5 miliardy korun a na konci roku jí hrozí insolvence, uvedla. Starostové a primátoři podle ní neví, kolik poboček a kde se bude zavírat.

Rakušan tento týden řekl, že podnik by neměl pobočky rušit v obcích, kde je pouze jedna pošta. Během dvouleté transformace by se měla pošta rozdělit na poskytovatele základních služeb pro stát a podnik nabízející komerční služby, například doručování balíků. Česká pošta podle vicepremiéra přežije, bude poskytovat lepší služby a její zaměstnanci budou pobírat lepší mzdy.

Česká pošta v současnosti provozuje 3200 poboček. Jejich minimální počet stanovuje vláda. Velká část je ale ztrátová. Za loňský rok pošta čeká ztrátu 1,5 miliardy korun.