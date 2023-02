Za účast v bojích na Ukrajině opět padl trest 20 let vězení

Soudkyně pražského městského soudu Hana Chaloupková zdůraznila, že to, co se dělo a děje na Ukrajině, je odsouzeníhodné a že není pochyb o tom, s jakým úmyslem Polák do země odjel. Je podle ní pravděpodobné, že tam také někoho usmrtil. "Nicméně abychom ho odsoudili jen na základě toho, že napsal na facebook, že zastřelil při této akci člověka, při jiné akci jiného, kdy to nemáme možnost ověřit z jiného zdroje, to podle nás nejde," řekla. "V demokratickém státě by měl být člověk odsouzen jen za to, co mu lze prokázat," dodala Chaloupková.

Polák podle státního zástupce Marka Bodláka odjel v prosinci 2016 z Prahy na území ovládané vojensky organizovanými jednotkami takzvané Doněcké lidové republiky. Nechal se vyzbrojit a vystrojit a začal plnit vojenské úkoly. Aktivně se také zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám v řadách takzvané republikánské gardy. Nejprve působil jako odstřelovač a později jako velitel čety.

Trestné činnosti se Polák podle obžaloby dopouštěl nejméně do zahájení trestního stíhání, tedy do konce března 2020. Nyní o něm zprávy nejsou.

Bodlák pro Poláka navrhoval trest 25 let vězení, trestná činnost podle něj byla prokázána. Obhájce, kterého Polák dostal přiděleného soudem, naopak žádal zproštění svého klienta. Poukázal také ale na případ bývalého vojáka Martina Sukupa, kterýý byl podle něj za obdobnou činnost pravomocně odsouzen ke čtyřem letům vězení. Sukupa soud uznal vinným z účasti na nestátní ozbrojené skupině, trestný čin přibyl do zákoníku loni v červnu. Bodlák doplnil, že v tomto případu podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Městský soud v Praze se případem Poláka zabýval podruhé. Loni v dubnu muži uložil stejný trest, odvolací senát ale rozsudek v neveřejném zasedání zrušil a nařídil doplnění některých důkazů, které dnes soud provedl.

Doněcká a Luhanská oblast leží na východě Ukrajiny. Konflikt tam vypukl na jaře 2014. Proruští separatisté vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Ukrajina a Západ obviňovali z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to dlouho popírala. Loni v únoru pak ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a separatisté bojují po jejím boku.