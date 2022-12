Zdechovský se v Bahrajnu setkal se synem českého zbrojaře Michala Strnada

Politik setkání s potomkem majitele strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) označuje za náhodu. List The Guardian ve středu uvedl, že Zdechovský čelí kvůli cestě do Bahrajnu otázkám, protože je jedním ze spoluautorů návrhu rezoluce o tamním politickém vězni.

Zdechovský tvrdí, že do Bahrajnu jel na návštěvu tamní křesťanské komunity a že se s Jaroslavem Strnadem na setkání s bahrajnskou obchodní komorou potkal pouze náhodou. "To nebylo jednání, to bylo takové přátelské setkání, on tam s nimi možná předtím jednal, ale já jsem tam nebyl celou dobu," řekl Zdechovský Deníku N.

Server poukazuje na to, že komora popisuje akci jinak. Podle tiskové zprávy europoslanec s jejím vedením jednal o byznysovém prostředí v Bahrajnu, o jeho investiční legislativě nebo infrastruktuře. Tématem byly i vztahy mezi Bahrajnem a Českem.

Skupina Czechoslovak Group Deníku N potvrdila, že ji Jaroslav Strnad v Bahrajnu zastupoval. "Byl v Bahrajnu na seznamovacích obchodních jednáních, během kterých představoval skupinu CSG a její portfolio. Během jednání na místní obchodní komoře se setkal s europoslancem Zdechovským," uvedl mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Dodal, že firma za Zdechovského nehradila žádné cestovní náklady.

Kvůli dubnové cestě do Bahrajnu čelí Zdechovský podle britského podle listu The Guardian otázkám, protože je jedním ze spoluautorů návrhu rezoluce o tamním politickém vězni. Ta je podle některých jeho kolegů z Evropského parlamentu jednostranná, napsal list, podle kterého se v textu opakují obvinění vznesená bahrajnskou stranou.

Europoslanec ve středu ČTK řekl, že nijak nepochybil. Cestu označil za soukromou, kterou si hradil sám, nemusel ji proto uvádět v systému Evropského parlamentu. "Čelím otázkám a vše deklaruji, vše transparentně dokládám," řekl europoslanec ČTK.