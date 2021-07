CDC ruší PCR testy, šíří se českým internetem. Dezinformaci sdílí lékař i politické hnutí

"Velmi zajímavá zpráva - CDC oznámila, že k 31. 12. 2021 ruší používání RT-PCR testu k detekci infekce Covidu 19. Důvod - nelze jím účinně rozeznat covid 19 od chřipky. Testujícím laboratořím doporučuje použít jiný schválený nástroj nebo metodu testování. Jaký, neuvádí. Takže už máme odpověď, proč loni a letos vymizela chřipka. A na tomto testu byla a je postavena celá pandemie, která už přes rok ničí naše životy ve všech ohledech. Dovolíme si úvahu - že by už ten podvod splnil účel? Anebo CDC vidí, že už ten podvod dlouho neudrží?"

Tento text na svém facebookovém profilu sdílelo hnutí Cesta odpovědné společnosti spolu s obrázkem, na němž je ve stručnosti uvedeno téměř to samé, jen v trochu jiném a více lživém významu. Obrázek, který se začal šířit internetem, totiž doslova tvrdí, že "covid-19 nelze rozeznat od chřipky". Jde přitom o čistou dezinformaci, CDC totiž nic takového nikdy neuvedlo, jak si lze jednoduše ověřit přímo na jejich stránkách.

V odkazu, který mimochodem hnutí k původnímu příspěvku přiložilo, se lze jasně dočíst následující: "CDC vyzývá laboratoře, aby zvážily přijetí multiplexní metody, která může usnadnit detekci a diferenciaci virů SARS-CoV-2 a chřipky. Takové testy mohou usnadnit pokračující testování chřipky i SARS-CoV-2 a mohou ušetřit čas i zdroje ve chvíli, kdy nastane chřipková sezóna."

O co se tedy jedná? CDC po 31. 12. 2021 stáhne žádost zaslanou americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k nouzovému využívání PCR testů. Ne však proto, že by chřipka vymizela (jak tvrdí lékař Pollert), nebo by covid-19 a chřipka byly to stejné (jak tvrdí hnutí), ale přesně naopak. Centrum totiž nabádá laboratoře, aby používaly jednotný test, který dokáže rozlišit, jestli pacient trpí covidem nebo chřipkou.

Je dlouhodobě známo, že obě nemoci se sice od sebe výrazným způsobem odlišují (více jsme o tom psali například zde), některé z příznaků ale mají podobné. V USA se proto lidé testují jak na covid, tak na chřipku, zvlášť. Nové rozlišovací testy by ale měly usnadnit detekci konkrétní nemoci a dva testy sloučit do jednoho.

Informace, kterou sdílí výše zmíněné hnutí, ale například i zmíněný lékař Lukáš Pollert, je tedy silně zavádějící. Chřipku i covid lze sice u pacientů odhalit RT-PCR testem, na každou nemoc ale slouží jiný test. Nově by se měly obě nemoci testovat zároveň, čímž se usnadní a zrychlí proces testování. (A malá poznámka na okraj, ačkoliv panuje všeobecné přesvědčení, že RT-PCR test slouží pouze k vyšetření covidu, ve skutečnosti jde o téměř 40 let starou vyšetřovací metodu, která slouží k odhalení virové RNA obecně. Dlouhodobě se používá např. právě k detekci chřipky.)

Na dezinformaci upozornil na sociálních sítích předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos a histolog Jaromír Šrámek působící na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ten směrem k Pollertovi uvedl: "Mlékař, sportovec, pitomec v akci. Odkazovaný text nic takového netvrdí. V USA se totiž celkem pravidelně testuje i na chřipku, jde tedy o urychlení procesu."