Covid se na podzim vrátí. Česko zajistí vakcíny i léky

"Chování některých firem není úplně standardní," řekl na dotaz ČTK ohledně bodu z programu vlády, který se týkal nákupu antivirového léku na covid-19 paxlovid. Už začátkem ledna ministr oznamoval, že smlouva s jeho výrobcem, firmou Pfizer, je prakticky hotová a čeká se jen na její schválení. Česko mělo podle něj na 50.000 dávek tohoto léku doporučovaného i Světovou zdravotnickou organizací (WHO) připravenu miliardu korun.

"Standardním způsobem dodávání jakéhokoliv léku do doby, než se objevil covid, jakékoliv vakcíny bylo, že distributor tento lék nakoupil a byl zaplacen poté, co byl dodán do zdravotnického zařízení, a pouze tehdy, když byl spotřebován," řekl k tomu dnes Válek.

Podle něj se státy v době covidu-19 musely naučit platit i s několikaletým předstihem, protože firmy na tom trvaly. "Je potřeba zdůraznit, že jsme se dostali k vakcínám proti covidu, a je to zásluha především Evropské unie, (...) jejichž cena je opravdu velmi nízká," dodal Válek. Zároveň byly dostupné brzy i pro menší země, jako je Česko.

Podle Válka je jisté, že na podzim přijde další vlna epidemie. "Připravujeme se i na to, abychom měli dostatek vakcín a léků na podzim. Otázka je, jaká mutace nebo jaká kombinace mutací to bude," dodal. Vláda ho proto pověřila zahájit v rámci Evropské unie diskusi o nákupu léku paxlovid pro podzimní měsíce. Vyjednávat má i o vakcíně od firmy Moderna.

Ta patří mezi nejdražší očkovací látky proti covidu-19, které si Česko objednávalo. Jedna dávka očkovací látky stojí asi 550 korun, látka od Pfizer/BioNTech je o 50 korun levnější. Moderna dosud tvořila podle dat o očkování zhruba devět procent všech podaných dávek, aplikovalo se jich necelých 1,6 milionu. Většina očkovacích látek, téměř 83 procent, aplikovaných od prosince 2020 bylo od firmy Pfizer/BioNTech.

"Dostal jsem pověření, abych dál vyjednával o tom, jestli vakcínu nakoupíme nebo nenakoupíme," dodal Válek. Rozhodovat se chce i podle toho, jestli firma bude dodávat nový typ vakcíny uzpůsobený na variantu omikron, která se šíří v současné době.