Hamáček opět nabádá k nošení roušek i uvnitř, opatření MZ má za adekvátní

Ministr zdravotnictví nařídil plošně od soboty znovu roušky na vnitřních hromadných akcích, od pondělí bude omezena kapacita takových akcí. Hamáček dnes v Ostravě také znovu doporučil lidem, aby uvnitř nosili roušky i bez nařízení.

— Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) July 23, 2020

"Vycházejí určitě z nějakých odborných studií a názorů, takže jsou ta opatření adekvátní, ale znovu říkám, že úplně nejlepší bude, když lidé sami v uzavřených prostorách budou nosit roušky," řekl Hamáček novinářům.

Denní nárůsty potvrzených případů nákazy ve stovkách podle něj svědčí o tom, že se situace posouvá. "Naším úkolem je udělat všechno pro to, aby zaprvé ta křivka se nezvrhla do křivky exponenciální, to by byla velmi nepříjemná situace. A současně bychom měli dělat všechno pro to, aby nárůsty byly co nejmenší," prohlásil vicepremiér.

Ministr Vojtěch ve čtvrtek oznámil, že od soboty budou v celé zemi povinné roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí včetně nočních klubů. Od pondělí bude omezena kapacita těchto akcí na 500 osob, nyní činí 1000 lidí.

V ČR v posledních dnech výrazně roste počet nových případů. V úterý přibylo 206 pozitivně testovaných a ve středu 247. Více než 200 nových nemocných za den bylo naposledy na konci června. Aktuálně je nakažených přes 5000, zatím nejvíc od prvních případů v březnu. Podle Vojtěcha může jít ale o chybu v datech, kdy se z nich nemažou všichni vyléčení.

V dubnu ministr Vojtěch uváděl, že dalším cílem je boj s regionálními ohnisky, který umožní chytrá karanténa a plošnější testování v místě. V květnu v souvislosti s přípravou takzvané druhé fáze chytré karantény uvedl, že strategie se mění z plošných opatření na lokální zásahy. Za klíčovou tehdy označil rychlost a využití technologií.