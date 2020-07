Epidemiolog: Bary a diskotéky mohou být nebezpečnější než dovolená u moře

Hlavní epidemiolog výzkumného zdravotního centra IKEM Petr Smejkal, který poskytl rozhovor Lidovým novinám, varoval, že lidé přestali být opatrní, a že jdou ode zdi ke zdi. Zatímco ještě před několika měsíci povinně nosili roušky a omezovali sociální kontakty, nyní se chovají, jako by žádný virus ani neexistoval.

"Lidé jaksi pozapomněli, že tu virus stále je. Šíří se úplně stejně jako na jaře, ale tehdy jsme si dávali pozor. Někdo by mohl namítnout, že se jen začalo víc testovat, faktem zůstává, že nárůst je lineární, zato strmější," uvedl.

Když se interview stočilo k zahraničním dovoleným, připustil epidemiolog, že se může jednat o určité riziko, ale že mnohem více nebezpečné jsou například večírky, na nichž se může nakazit najednou až 60 lidí. Jinými slovy je zapotřebí se spíše zaměřit na dění v Česku a nesvádět všechno na dovolenkáře, kteří "nevydrželi" si jednou za rok odpustit moře.

Smejkal zároveň také varoval před bary a diskotékami, které mohou být pomyslnou časovanou bombou, jelikož se v nich nedodržují žádné rozestupy a lidé mluví hlasitě. Jistou roli dokáže sehrát i alkohol, pod jehož vlivem jsou lidé méně ukáznění. Mnohem lepší by bylo, kdyby se lidé, kteří touží po hromadných akcích, raději zdržovali na zahrádkách, kde se přeci jenom dá udržovat sociální distanc. Podzemní doprava, v níž stále platí povinnost mít roušku, mu nepřijde zas až tak nebezpečná.

"V baru chtějí lidé pít, v restauracích jíst. Obnovení provozu těchto zařízení a zároveň omezení rouškami by znamenalo, že lidé roušku nasadí, sundají, aby se napili, opět nasadí a tak dokola. A manipulace s rouškou je riziko. Za mě však platí, že pokud uberete na jednom opatření, musíte přidat na jiném. Pokud mají hosté povoleno mít sundané roušky, měly by se zachovat dvoumetrové rozestupy a v každém podniku by měl být někdo, kdo koriguje počet lidí," vysvětlil Smejkal, proč se lidé musejí "dusit" v metru, ale ne v baru či na taneční zábavě. Znovuzavedení roušek ve vnitřních prostorách uvítal.

K rozdílu mezi bezpečností metra a pozemní dráhy uvedl, že je potřeba vzít v úvahu vícero faktorů. V podzemce je například problematická ventilace vzduchu, kdy se virus snadno přenáší i na větší vzdálenost, přičemž ale i jízda přeplněnou tramvají může být nebezpečná ve srovnání s poloprázdnou soupravou metra. Kamenem úrazu je hlavně nedodržování povinných vzdáleností, kdy lidé sedí vedle sebe.

"V tuhle chvíli bych roušky rozhodně nosil v jakémkoliv dopravním prostředku. Pokud má někdo problém s dýcháním, tak je pro něj rouška samozřejmě handicap. Vhodná rouška, tedy vypraná látková nebo čerstvá papírová, kterou má člověk hodinu, je něco, co má daleko víc přínosů než negativ," doporučil epidemiolog.

"Zní to hloupě, ale jak jinak to udělat. Ty oblasti musí být nějak vymezeny. Pokud má okres a kraj nějakou hranici, tak na ní musí začít platit pravidla. Všichni víme, že je to úsměvné, ale pokud existují hranice, pravidla musí začít platit na ní," hájil různá opatření v jednotlivých lokalitách.