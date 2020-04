Kompletní chytrá karanténa se do všech krajů rozšíří do 10 dní

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Kompletní chytrá karanténa se do všech krajů rozšíří podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly do deseti dní. S ostrým spuštěním projektu se počítá od 1. května. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády.