Nemocnice by měly dostat zhruba 200 000 respirátorů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V první dodávce centrálně nakoupených respirátorů kvůli koronaviru by jich mělo být zhruba 200.000 pro nemocnice a praktické lékaře. Na dnešní tiskové konference po jednání vlády, která nákup schválila, to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Lékaři a nemocnice by měli respirátory třídy FFP3, jejichž vývoz je v současnosti zakázán, obdržet do konce týdne.