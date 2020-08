Nemocnice mají nedostatek krve a hledají dárce. Zjišťovali jsme, co vás čeká

Nemocnice po celé republice hlásí nedostatek krve a žádají, aby ji šli lidé darovat. I tato informace mě konečně donutila jít na odběr krve. Po dietní snídani, která sestávala pouze z dvou rohlíků a kávy bez mléka, vyrážím směrem k odběrovému místu.

S největším nedostatkem krve se potýkají zejména nemocnice ve třech největších městech. V letních měsících je problém s nedostatkem krve v tuzemsku dlouhodobý a letošní rok navíc komplikuje odběry koronavirová pandemie. Navíc je letos potřeba krve mnohem více než obvykle. „Spotřeba krve je v těchto měsících mírně vyšší než v předchozích letech, protože české zdravotnictví dohání jarní nucenou pauzu způsobenou pandemií,“ uvádí primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno Hana Lejdarová.

Před vstupem do budovy nasazuji roušku a mířím k prvnímu okénku. Tam je mi přidělen formulář a informace pro prvodárce. Navíc se musí letošní rok vyplňovat speciální dotazník ohledně koronaviru. Vše vyplním a čekám, až si mě zavolá sestřička k evidenci.

Například Fakultní nemocnice v Praze přijímá všechny krevní skupiny. „Aktuálně stále bojujeme s nedostatkem transfuzních přípravků skupin A a 0 pozitivních i negativních,“ uvádí nemocnice na svém webu.

S nedostatkem krve bojují i další nemocnice. „Jak dlouho se zásobami vydržíme, závisí na konkrétní skupině, ale například u A- je to u nás vyloženě ze dne na den. Zatím to zvládáme a nemuseli jsme odložit operace. Snažíme se získat krev z jiných nemocnic, ale nedostatek je všeobecný. Situace je opravdu nezvykle špatná,“ říká primář Transfúzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

Evidence proběhne rychle. Sestřička za skleněnou stěnou se mnou projde všechny otázky a zadá mě do systému. Následuje odebrání vzorku. Když se na tabuli ukáže moje číslo, jdu do místnosti, kde jsou dvě křesla. Jedno je již obsazené a sestřička mi ukazuje, abych se posadil na to druhé. Po celou dobu se mnou mluví a kontroluje, zda jsem dostatečně pil a co jsem snídal. Včera nejméně tři litry a ráno dietní snídaně. V pořádku. Odběr je během mrknutí oka hotov. Nyní počkám na výsledky a na pozvání do vyšetřovny.

To, že se zpráva o nedostatku krve nedostala pouze ke mně, dokazuje hojný počet lidí na oddělení. Sestřičky a lékařky mají tedy plné ruce práce. „Zajistit odpovídající množství transfuzních přípravků stojí náš personál obrovské úsilí, které by bylo zbytečné bez vaší pomoci a ráda konstatuji, že ta přichází doslova ze všech stran. Je úžasné a pouhými slovy nepopsatelné, co se nyní na našem oddělení děje a jakou atmosféru nám pomáháte vytvářet,“ chválí si Lejdarová.

Rozhovor s lékařkou je pro mne asi nejvíce stresující. Pokud nebudu mít vyhovující krev, nemohu darovat. Naštěstí je v pořádku. Po rychlém resumé kvality krve se vydávám do čajovny. Před samotným odběrem se tam může dárce najíst a napít. To udělám. Následuje již samotný odběr.

Pokud jde všechno, jak má, je dárci odebráno 4,5 decilitrů krve. Ta se potom používá v různých případech. Ve Fakultní nemocnici Brno darovaná krev pomohla na začátku léta například dvěma řidičům po těžké nehodě. Dále krev pomohla popálenému mladíkovi nebo onkologicky nemocné holčičce. Za zmínku stojí i pacientka se vzácným onemocněním krve, která musela dostat rekordních 531 dávek krevního derivátu.

Pokud má někdo strach právě ze samotného odběru, rozhodně jej mít nemusí. Lehké píchnutí jehly se dá přežít a následný odběr je velmi rychlý. Navíc je personál dobře naladěný a pod rouškami určitě usměvavý. Během pár minut už sedím s kávou u stolu a držím si ranku po odběru.

Asi za hodinu a půl je celá věc hotova. Moje krev teď bude poskytnuta člověku, který ji potřebuje a dost možná mu může zachránit i život. Navíc může něčí krev zachránit někdy život i mně.

„Děkuji vám, že reagujete na naše výzvy a vnímáte spolu s námi vážnost situace. Prosím, vytrvejte nadále, krizi se ještě zdaleka nepodařilo překonat,“ sděluje dárcům Lejdarová.

Celý den se po odběru cítím lehce unavený, ale pocit dobrého skutku je silnější. Rozhodně jsem nebyl darovat krev naposledy.