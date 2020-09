Nadějný lék proti koronaviru? Z Česka přichází pozitivní zpráva

Fenretinid v současné době postoupil do druhé fáze klinických studií v USA. Látka používaná při léčbě a prevenci některých typů rakoviny by mohla uchránit pacienty s covid-19 před napojením na umělou ventilaci. „Jedná se o syntetický retinoid, který se používal v minulosti pro chemopreventivní účinky u nádorových onemocnění. Z řady důvodů jsme se domnívali, že by tato látka mohla mít i antivirový účinek. Ten se prokázal v našich laboratořích na in vitro modelech infekce buněk virem SARS-CoV-2,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Účelem kontrolované studie s 300 dobrovolníky je zabránit zhoršení zdravotního stavu pacientů s covid-19, včetně použití mechanické ventilace anebo zabránit smrti. Studie má za cíl vyhodnotit účinnost terapie s placebem a u standartní péče u pacientů s covid-19. „Výsledky by měly být velmi relevantní,“ míní Hajdúch.

Podle Tomáše Vymazala, přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol je velmi málo lidí, kteří trpí primárně koronavirem a lékaři často musí zvolit kombinovanou léčbu, protože léčí více onemocnění najednou. „Ukáže se, jestli to bude fungovat. Pokud by testy byly nadějné, tak samozřejmě každý další přípravek, který bychom měli v boji nejenom s tímto virem, ale i s mnoha dalšími, co nás desetiletí sužují, co nám příroda ještě poskytne nebo co utečou z nějaké laboratoře, bude určitě výhodou,“ míní Vymazal.

Přednosta Kliniky infekčních nemocí Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Michal Holub se domnívá, že je ještě dlouhá cesta k tomu, aby mohl být fenretinid schválen jako účinná léčba onemocnění covid-19. „Pokud projde druhou fází klinických testů, čeká ho mnohem náročnější a dražší fáze číslo tři. Až pak by se mohl nový lék dostat do praxe,“ vysvětluje Holub.