ONLINE: EU bude jednat o vakcínách. Brazílie hlásí 300 tisíc mrtvých, Česko téměř 9 tisíc nakažených

9:00 - Ve Zlínském kraji přibylo za středu 429 případů nákazy koronavirem. Je to o 82 méně než v úterý, také o 36 případů méně než ve středu před týdnem. Denní přírůstky nakažených jsou tento týden nižší než ve stejné dny před týdnem, v úterý přibylo 511 nakažených, což bylo o 33 méně než minulé úterý. Za pondělí eviduje ministerstvo zdravotnictví 236 nově nakažených, minulé pondělí jich bylo 308. Minulý týden se denní přírůstky pohybovaly v pracovní dny od 308 do 544 případů.

8:55 - Vakcína proti covidu-19 společnosti AstraZeneca má účinnost 76 procent, uvedla firma v nové analýze klinické studie z USA a dalších zemí na americkém kontinentu. To je o tři procenta méně, než britsko-švédská společnost uvedla na začátku tohoto týdne, připomněla agentura Reuters. Za zřejmě zastaralá a neúplná data AstraZeneku následně kritizovala odborná komise, která v USA dohlíží na testy.

8:37 - Ve středu laboratoře v Praze potvrdily dalších 776 případů nákazy koronavirem. Je to zatím nejnižší denní přírůstek nových případů v tomto týdnu a o 431 míň než minulou středu. S nemocí covid-19 zatím v hlavním městě zemřelo 2330 lidí. Zdravotníci v metropoli podali přes 265.000 dávek očkování proti covidu, potřebnou druhou dávku má víc než 86.000 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

8:19 - Ve středu přibylo v Česku 8763 nově nakažených. Reprodukční číslo R kleslo na hodnotu 0,83.

8:07 - V pátek naposledy bude Petra Havlíčková prodávat kávu či horkou čokoládu v malé prodejně u rušné křižovatky na Šaldově náměstí v centru Liberce. Její podnikání zhatila koronavirová epidemie. Začala v nejméně vhodnou dobu, výdejní okénko Yellow Café to go otevřela s manželem zhruba před rokem, tři týdny před prvními případy koronaviru u nás. "Přemýšleli jsme, co vše se může stát, ale tohle nás nenapadlo," uvedla Havlíčková v rozhovoru pro ČTK.

7:54 - V Brazílii od začátku epidemie covidu-19 zemřelo přes 300.000 lidí nakažených koronavirem. Uvedla to dnes agentura EFE s odvoláním na údaje zdravotnické rady brazilských států Conass. Za posledních 24 hodin bylo diagnostikováno bezmála 90.000 nových případů a v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 1999 lidí. Nový brazilský ministr zdravotnictví Marcelo Queiroga dnes uvedl, že chce výrazně zvýšit tempo očkování proti covidu-19.

7:51 - Zásadní spor diplomaté očekávají okolo požadavku Rakouska, které chce spolu s Českem a dalšími čtyřmi státy změnit klíč pro rozdělování vakcín. Tyto státy, které zejména kvůli dodatečnému přerozdělování vakcín nevyužitých některými zeměmi dostávají v počtu na obyvatele méně dávek, chtějí situaci napravit. Navrhují proto mimo jiné pro sebe výhodnější rozdělení dodatečně získaných deseti milionů dávek, které ve druhém čtvrtletí dodá unii firma Pfizer. S tím však nesouhlasí další státy v čele s Německem, Francií či Dánskem, podle nichž Rakousko a další ve svém portfoliu vakcín příliš vsadily na firmu AstraZeneca, která nejvíce opožďuje své dodávky. Podle unijních činitelů se nedá čekat, že by tento problém videosummit vyřešil.