ONLINE: R vyrostlo na 1.1, počet těžkých případů je enormní

9:19 - V Ústeckém kraji ve středu přibylo 830 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, to je o 206 případů víc než před týdnem. Volná kapacita lůžek na covidových jednotkách intenzivní péče (JIP) a covidových odděleních anesteziologie a resuscitace (ARO) je v regionu na 11 procentech, ve středu to bylo deset procent. Vyplývá to z údajů, které dnes ráno aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví. Ústecký kraj se připravuje na návrat žáků závěrečných ročníků do lavic základních a středních škol.

8:51 - V Česku druhý den po sobě přibylo víc než 10.000 nakažených nemocí covid-19 za jeden den. Laboratoře ve středu odhalily 10.813 případů, to je skoro o 1300 víc než ve stejný den minulého týdne. Den předtím testy prokázaly nákazu u 12.591 lidí, to bylo nejvíc od 8. ledna. V nemocnicích, které jsou na hraně svých kapacit, bylo 6195 pacientů s koronavirem. Počet nakažených, kteří jsou ve vážném stavu, je nyní nejvyšší od začátku epidemie. Ve středu jich bylo 1227, skoro stejně i předchozí den, dosavadní maximum bylo 1200 těžkých případů ze 3. listopadu.

8:40 - Počet lidí v Pardubickém kraji, kteří mají covid-19, stále roste. Ve středu dosáhl 6982, což je druhé nejvyšší číslo za celou dobu epidemie. O čtyři vyšší byl 6. ledna. Ve středu hygienici zaznamenali 691 nově prokázaných případů nákazy koronavirem, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví.

7:55 - Třetí den po sobě dnes budou předsedové stran jednat se zástupci vlády o návrhu pandemického zákona. Sporným bodem stále zůstává odškodňování živnostníků a firem zasažených protikoronavirovými opatřeními. Ještě před schůzkou, jež začne v 09:00, opoziční připomínky proberou premiér Andrej Babiš (ANO) s vicepremiéry a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).

7:50 - Oproti předchozímu dni se výrazně nezměnil čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Na základě těchto čtyř ukazatelů činí aktuální rizikové skóre protiepidemického systému PES 75 bodů ze sta, těsně tak zůstává ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti.