Opravdu nebyl důvod posílat premiéra Babiše do karantény, říká pro EZ šéfka pražské hygieny Jágrová

Výrazně zpozorněla. Šéfku pražské hygieny Zdeňku Jágrovou vyděsil úterní denní nárůst nemocných covidem-19, který se v metropoli vyšplhal k rekordnímu číslu 142. „Úterní přírůstek mně určitě znepokojuje, protože to není úplně optimální situace. Na zveřejněném čísle se ale podílel velký počet cizinců a naštěstí malý podíl komunitních nákaz, což mě trochu uklidnilo,“ přiznává Jágrová. Sama se však nedomnívá, že by v hlavním městě mělo dojít ke zpřísnění restriktivních opatření v souvislosti s nošením roušek, jak naznačoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestraník za ANO). „Osobně si myslím, že ke změně není důvod, žádné ukazatele nehovoří proto, že by bylo nutné nějaká další opatření zavést. Rozhodnutí padne v pátek,“ upozorňuje.

Lékařka je smířená s tím, že díky začínajícímu novému školnímu roku se celorepubliková situace pravděpodobně zhorší. „Samozřejmě, že ve školách lze předpokládat, že v nich dojde k nějakému onemocnění, to je zcela na místě. Bohužel současná situace ve výskytu nákaz koronavirem není příznivá, protože zdrojů v populaci je spoustu, a tak se nám do škol infekce určitě dostane,“ predikuje Jágrová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Kdy dojde překročení mýtické hranice tisíce nakažených za den, když ve středu onemocnělo rekordních 650 pacientů, nedovede odbornice předpovědět. „To si vůbec netroufám předjímat. Nejsou pro to žádná data. Nikdo ve světě nedokáže předpovědět ani si nedovolí odhadnout, jak vše kolem koronaviru bude probíhat dále.“

Jágrová počítá i s tím, že se může infekcí nakazit i ona sama, stejně jako její kolegyně Jarmila Rážová, hlavní hygienička. „Onemocnět může každý z nás. Nechodím do baru, nezpívám, netančím, takže tím zmíněné riziko trochu eliminuji,“ říká šéfka pražské hygieny.

KRITIKU MINISTRA ŠKOLSTVÍ ODMÍTÁ KOMENTOVAT

Paní doktorko Jágrová, nelitujete zpětně, že jste jako šéfka pražské hygieny neposlala do karantény premiéra Andreje Babiše, který, ačkoli se zúčastnil úterní schůzky Centrálního řídícího týmu na vládě, po níž onemocněla covidem-19 hlavní hygienička Jarmila Rážová i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, může normálně pracovat, zatímco například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch musí zůstat doma?

A čeho bych měla litovat? Vašemu dotazu úplně nerozumím. Pan premiér seděl na pravé straně a byl tak v dostatečné vzdálenosti od paní Rážové i pana Duška. Chtěla bych zdůraznit, že všichni, kdo seděli na stejné straně jako pan Andrej Babiš, do karantény nešli. Nejedná se tedy jen o Andreje Babiše. Nebyl opravdu žádný důvod jej posílat do karantény, pan premiér nevykazoval žádné podezření, kvůli němuž by v ní měl skončit.

Můžete tedy s čistým svědomím říci, že Andrej Babiš na vás netlačil, abyste jej neposílala do karantény? Dnes totiž startuje předvolební kampaň hnutí ANO do říjnových krajských a senátních voleb.

Osobně jsem s panem Babišem na toto téma vůbec nehovořila. Jak už jsem řekla, nesplňoval podmínky, a tak nebyl důvod jej posílat do karantény.

Zaregistrovala jste na vaši adresu kritiku ze strany ministra školství Roberta Plagy (nestraník za ANO), který v nedávném pořadu České televize Události, komentáře řekl, že byste se v souvislosti s užíváním roušek ve školách měla řídit čísly a ne vlastními pocity? Narážel na váš pohled, že by podmínky pro užívání ústenek měli stanovit ředitelé, aby nedocházelo k tomu, že žák ve třídě ochranu nemá, na chodbě má a podobně. Mínil, že by jasná pravidla měla vycházet od hygieniků, nikoli pedagogů.

Na pořad jsem se nedívala a nemám zapotřebí se k tomu vyjadřovat.

K čemu se asi budete chtít vyjádřit jako ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy, je úterní počet nakažených v metropoli, který činil 142 nemocných na covid-19. Neděsí vás zmíněné číslo?

Úterní přírůstek mně určitě znepokojuje, protože to není úplně optimální situace. Na zveřejněném čísle se ale podílel velký počet cizinců a naštěstí malý podíl komunitních nákaz, což mě trochu uklidnilo. Ale je samozřejmé, že pokud budou počty nemocných takto vysoké, bude to problém pro všechny ze všech možných úhlů pohledu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch naznačil, že by se v Praze mohla zpřísnit opatření ohledně nošení roušek. Chystají se tedy další restrikce?

Rozhodnutí padne v pátek, ale zatím žádné konkrétní zprávy nemám a ani nyní nevím, čeho by se přesně případné restrikce měly týkat. Osobně si myslím, že ke změně není důvod, žádné ukazatele nehovoří proto, že by bylo nutné nějaká další opatření zavést. Ale moudřejší budeme po páteční schůzce.

Můžete predikovat, jak se situace bude vyvíjet dále, a to nejen z pohledu Prahy, ale i celorepublikově? Kdy podle vás může denní nárůst přesáhnout tisíc nakažených, když za středu onemocnělo rekordních 650 pacientů?

To si vůbec netroufám předjímat. Nejsou pro to žádná data. Nikdo ve světě nedokáže předpovědět ani si nedovolí odhadnout, jak vše kolem koronaviru bude probíhat dále.

Jak moc se podle vás zhorší situace poté, co začal nový školní rok?

Samozřejmě, že ve školách lze předpokládat, že v nich dojde k nějakému onemocnění, to je zcela na místě. Bohužel současná situace ve výskytu nákaz koronavirem není příznivá, protože zdrojů v populaci je spoustu, a tak se nám do škol infekce určitě dostane. Jelikož se ale pedagogové velice pozitivně postavili k naplňování manuálu, který zpracovala ministerstva školství a zdravotnictví a rovněž je důležité, že byl relativně dobře přijat, tak je šance, že by se riziko nákazy mohlo minimalizovat. Klíčové bude, aby se podařilo udržet kolektivy dětí tak, aby se vzájemně dramaticky moc nestýkaly, z toho pak bude vycházet návrh protiepidemiologických opatřeních v jednotlivých konkrétních školách.

OCHRANA PŘED NÁKAZOU? NETANČETE ANI NEZPÍVEJTE

Vy jste nedávno apelovala na Pražany, aby se rozmysleli, kde budou trávit volný čas. Předpokládám, že bar rozhodně nebude tím pravým místem, byla byste tedy pro, aby se tyto podniky zavřely a kde je tedy podle vás ideální trávit čas po práci?

Samozřejmě všechny uzavřené prostory, obzvláště bary, kde se tančí a zpívá a kde je i nějaký pohyb, pak je zde riziko přenosu vyšší, než když jste v kavárně a hovoříte tam tichým hlasem. Zatím nic nevede k tomu, že by musely být uzavřeny, protože počet nahlášených onemocnění není až tak vysoký, teď v posledním týdnu jsme neměli žádný nový bar hlášen, ale samozřejmě, pokud by se opakoval další klub typu Techtle Mechtle tak by bylo na místě rozhodnout o omezeném provozu těchto zařízení.

Nebojíte se, že se můžete nakazit jako hlavní hygienička Jarmila Rážová či jako ředitel ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek?

Nakazit se může každý z nás, protože, jak říkám, oněch zdrojů je v populaci více, takže onemocnění se nemusí vyhnout každému z nás. Nechodím do baru, nezpívám, netančím, takže tím zmíněné riziko trochu eliminuji. Ale přepravuji se městskou hromadnou dopravou, žiji běžný konzumní život, v profesi se setkávám se spoustou lidí, a tak se mohu nakazit i já. Stát se to opravdu může každému.

Mimochodem, jistě jste s paní doktorkou Rážovou v telefonickém kontaktu, jak se ji vede?

Ano, telefonujeme si, ale k jejímu zdravotnímu stavu se nebudu a ani nemohu vyjadřovat. Jedná se o osobní informace.

Jak vy vnímáte protesty některých lidí, kteří odmítají nosit roušky?

Ústenky jsou určitě na místě. Je třeba si uvědomit, že my nemáme žádné jiné opatření, které bychom mohli použít. Všude tam, kde se lidé setkávají a hrozí riziko přenosu nákazy, je na místě je nosit.

Mohou situaci zhoršit i sportovci, protože například hokejová Plzeň hlásí 28 nakažených hráčů i s realizačním týmem? Jen připomenu, že extraliga má začít už 17. září.

Stejně jako riziko onemocnění hrozí v už zmíněných barech, pak je hrozba nákazy bohužel vyšší i u těchto sportů, jako je hokej, kdy hráč má větší tepovou frekvenci, více se zpotí, má větší fyzickou aktivitu, křičí se tam. Navíc u hokeje hrají roli i další aspekty jako ledová plocha, rozdíl teploty na ledové ploše a výše postavy hráče. To jsou všechno faktory, které zvyšují riziko přenosu onemocnění, takže samozřejmě je pravděpodobné, že k k dalším případům infekce bude docházet nadále.

Hrozí tedy, že se mohou nakazit i samotní fanoušci na zimním stadionu?

Osobně si nemyslím, že by hrozil přenos nákazy od hokejistů směrem k divákům. Spíše mám obavy, že se fanoušek nakazí od vedle sedícího příznivce, který půjde na utkání i přesto, že má nějaké zdravotní potíže, které bude ignorovat, aby si střetnutí nenechal ujít. Co je ale reálné, že se mohou nakazit protihráči, tedy soupeři.

Na závěr se musím zeptat, jaký vy osobně čekáte podzim v souvislosti s koronavirem? Bude horký, problematický, máme se bát?

Samozřejmě, že se všichni obáváme problematického podzimu. Ale nikdo nemůže říci, co nás přesně čeká, protože nemáme křišťálovou kouli a nevěštíme z ní. A protože ji nemáme, tak opravdu nikdo nedokáže říci, co bude.