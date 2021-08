Příští týden se možná rozhodne o třetí dávce očkování

O tom, zda bude potřeba některým lidem podat posilující třetí dávku očkování proti covidu-19, by mohlo být jasněji příští týden. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude o tom příští týden jednat Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA), ČR by její stanovisko případně převzala. Vojtěch to řekl na dotaz novinářů na dnešní tiskové konferenci k opatřením ve školách.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK