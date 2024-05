WHO: Globální pandemickou dohodu se nepodařilo uzavřít

Od ničivé epidemie nemoci COVID-19, která si vyžádala miliony životů, zdevastovala ekonomiky a ochromila zdravotnické systémy, uplynulo již dva roky. Během té doby se 194 členských států Světové zdravotnické organizace (WHO) snažilo najít společná opatření k prevenci, připravenosti a reakci na pandemii. Jejich cílem je dosáhnout dohody do výročního shromáždění WHO, které začne 27. května. Přestože byl v březnu dosažen určitý pokrok, nedosáhlo se konsensu a jednání byla prodloužena o další dva týdny. I přes úsilí a pokrok na několika frontách nebyla dohoda uzavřena ani v pátek. Rozhovory budou pokračovat v osobních i online setkáních až do zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA).

„Během více než dvou let intenzivních jednání prokázaly členské státy WHO neochvějné odhodlání vytvořit generační dohodu, která ochrání svět před opakováním hrůz způsobených covidovou pandemií. Vítám odhodlání všech zemí pokračovat v práci a plnit poslání, které si předsevzali,“ uvedl v prohlášení šéf WHO Tedros Ghebreyesus.

Přestože se projevilo přání přijmout závazky, které by zabránily další katastrofě, mezi jednotlivými bloky zemí se objevily velké rozdíly v tom, jak jich dosáhnout. Rozhovory se konaly za zavřenými dveřmi v sídle WHO v Ženevě.

Hlavní spory se týkají přístupu a rovnosti – přístupu k patogenům zjištěným v jednotlivých zemích ak produktům pro boj proti pandemii, jako jsou vakcíny vyrobené na základě těchto poznatků, a spravedlivá distribuce protipandemických testů, léčby a očkovacích látek spolu s prostředky pro jejich výrobu.

K dosažení konsensu bylo každý z 37 článků návrhu dohody projednán individuálně. Vyjednavači jednotlivých zemí se rozdělili do pracovních skupin, aby se snažili najít společnou shodu. I když byla dosažena obecná dohoda o některých článcích bez formálního podpisu, hlavní aspekty zůstávají nerozhodnuté.