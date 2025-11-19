WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí

Libor Novák

19. listopadu 2025 11:04

Sídlo Světové zdravotnické organizace
Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku dojde ke zmenšení její pracovní síly o téměř čtvrtinu, tedy o více než 2000 pracovních míst. Tato situace nastává v důsledku odstoupení Spojených států amerických, které byly jejím největším finančním přispěvatelem, a snahy organizace o realizaci reforem.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vystoupila z organizace v lednu, krátce po nástupu do úřadu. Toto rozhodnutí donutilo WHO omezit svou činnost a snížit počet členů svého manažerského týmu na polovinu. Washington je zdaleka největším finančním podporovatelem této zdravotnické agentury OSN, neboť zajišťoval přibližně 18 % jejího celkového financování.

Podle prezentace, která má být ve středu předložena členským státům, očekává WHO se sídlem v Ženevě, že se její pracovní síla zmenší o 2371 pozic do června 2026. V lednu 2025 přitom organizace měla 9401 pracovních míst. Toto snížení je důsledkem jak propouštění, tak i odchodů a odchodů do důchodu. Uvedené číslo nezahrnuje konzultanty a dočasné zaměstnance, kteří byli podle zdrojů OSN propuštěni. Mluvčí WHO potvrdil celkový počet odcházejících zaměstnanců a uvedl, že pracovní síla se zmenší až o 22 %, v závislosti na obsazení volných pozic.

Ačkoli globální zdravotnická agentura v srpnu uvedla, že odešly stovky zaměstnanců, nyní poprvé zveřejnila plný rozsah očekávaných změn v globálním personálním obsazení. Generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus v úterní zprávě pro zaměstnance, kterou získala agentura Reuters, uvedl, že „letošní rok byl jedním z nejobtížnějších v historii WHO, jelikož jsme procházeli bolestivým, ale nezbytným procesem prioritizace a reorganizace, který vyústil ve významné snížení naší globální pracovní síly“. Dodal, že tento proces se blíží ke konci a organizace se nyní připravuje na „posun vpřed s naší přetvořenou a obnovenou Organizací“.

Prezentace dále ukázala, že organizaci se sídlem v Ženevě chybí ve svém rozpočtu na léta 2026–2027 1,06 miliardy dolarů, což představuje téměř čtvrtinu celkové požadované částky. Tento schodek se snížil z odhadovaných 1,7 miliardy dolarů z května. Mluvčí WHO nicméně uvedl, že část dvouletého rozpočtu, která aktuálně není financována, je nižší než v předchozích letech. Vysvětlil to menším celkovým rozpočtem, zahájením kola fundraisingu a zvýšením povinných poplatků členských států.

Zdroj: Libor Novák

