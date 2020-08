Svatoanenská nemocnice má kritický nedostatek krve, hledá dárce

Nemocnice dříve krev pouze nakupovala, loni na podzim zahájila vlastní odběry. Zatím jí to podle Vajdáka ušetřilo tři miliony, nákup krve ale stále vychází asi na 13 milionů za rok.

Nemocnici chybí krev všech skupin. "Situace je ještě horší než během covidové pandemie. Nedostatek dárců byl tehdy totiž kompenzován sníženou spotřebou krve kvůli pozastavení plánovaných operací a zákroků," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Podle primářky krevní banky Jarmily Celerové se operativa vrátila do původního stavu, ale počet dárců nikoliv. "Mají na to vliv i prázdniny, kdy část z nich odjela na dovolenou, a ti, co se z dovolené vracejí a byli v zahraničí, mohou krev darovat až měsíc po návratu. Roli hraje také velký výskyt klíšťat, kdy platí měsíční odklad v případě přisátého klíštěte," uvedla Celerová.

Nemocnice proto hledá nové dárce. "Děkuji všem, kdo chodili krev darovat i v době pandemie. A rád bych požádal obyvatele Brna a okolí, aby přišli darovat krev. Je to jediná tekutina, kterou neumíme uměle vyrobit. Každý jednotlivec je důležitý. Nikdy navíc sami nevíme, kdy krev budeme potřebovat," řekl Vajdák, který je sám dárce krve.

Odběrové centrum nemocnice funguje od loňského 14. října. Otevřelo 70 let od vzniku prvního transfuzního oddělení v Brně, které původně zahájilo činnost právě ve svaté Anně. Od října do půlky července centrum zaregistrovalo přes 1500 dárců krve. Odběry jsou v pondělí a středu od 6:15 do 9:45. Dárci se mohou objednat telefonicky na čísle 543 182 190.