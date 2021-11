Ústřední krizový štáb se shodl na povinném očkování vybraných profesí

Podle Hamáčka je shoda na tom, kterých profesí se má povinnost očkování týkat. "Ještě se vedly diskuse o obecních a městských policiích," uvedl. Povinná vakcinace příslušníků není podle ministra ojedinělou záležitostí, je zavedena i v některých dalších zemích Evropské unie.

"Pak to bude na jednotlivých ředitelích sborů, aby to projednali se svými příslušníky tak, aby ta situace byla co nejméně komplikovaná," prohlásil Hamáček. Například policejní prezident Jan Švejdar minulý týden uvedl, že policie by mohla ztratit až 10.000 lidí, kteří dosud odmítají očkování proti covidu-19. Povinné očkování policistů si nyní neumí představit, dodal.

O povinné vakcinaci pro některé profese a lidi nad 60 let stát uvažuje kvůli zesilující epidemii koronaviru. Vláda otevřela debatu minulé pondělí, nyní podle Hamáčka jedná skupina na úrovni náměstků.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) také dříve uvedl, že by vybrané profese a lidé nad 60 měli být podle odborníků úplně naočkovaní 1. února. Povinné očkování některých profesí podle něj podpořili i hejtmani.