V Česku roste počet lidí nakažených nemocí přenášenou klíšťaty

Nemocí přenášených klíšťaty ale bylo loni méně než v předchozích letech, podle odborníků mohlo být příčinou loňského poklesu chladné jaro i obavy lidí z návštěvy zdravotnických zařízení během epidemie covidu.

Lékaři dnes v tiskové zprávě připomněli, že nemoci přenášené klíšťaty mohou postihnout i mladé a zdravé jedince. Lidé si také mohou myslet, že klíště několik let neměli, přitom encefalitidu mohou přenést i malé nymfy klíšťat, které se zakousnou jen na kratší dobu a člověk je nezpozoruje. U lidí starších 55 let mívá nemoc závažnější průběh.

"Nabízelo by se, že závažný průběh bude hlavně u pacientů s horší imunitou. Není tomu tak vždy. Pro velkou část našich pacientů je klíšťová encefalitida první vážné onemocnění v životě. To naznačuje, že jejich imunitní systém do té doby fungoval dobře a není zřejmé, proč tentokrát selhal. Opakovaně jsem viděla padesátníky, čtyřicátníky i mladší pacienty původně zcela zdravé a v plné síle, kteří skončili s ochrnutím končetin," uvedla Dita Smíšková, lékařka z Kliniky infekčních nemocí 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že výskyt nemocí přenášených klíšťaty je v Česku ve srovnání se zeměmi EU vysoký. V roce 2020, kdy mělo Česko v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba osm případů klíšťové encefalitidy, šlo o nejvyšší počet v EU. Na celém území unie tvořili nakažení Češi přes pětinu všech nahlášených případů.

Proti encefalitidě je možné se očkovat, vakcinace je hrazená z veřejného zdravotního pojištění pro lidi starší 50 let. Mladší mohou získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Nemoc se projevuje nejprve jako chřipka se zvýšenou teplotou, únavou, bolestí hlavy nebo kloubů a svalů. Poté se pacientovi zhruba na týden udělá lépe a později přichází druhá fáze s postižením centrálního nervového systému. Může jít o poruchy spánku, koncentrace, rovnováhy, obrnu nebo světloplachost. Hrozí i trvalé následky jako poruchy hybnosti nebo trvalé ochrnutí některých částí těla. Zhruba jedno procento onemocnění končí smrtí.

Borelióza způsobená bakteriemi se léčí antibiotiky, proti ní vakcína není. Také u boreliózy se nejčastěji objeví nejdříve únava, bolest hlavy a teplota. Typickou červenou skvrnu s vybledlým středem kolem místa přisátí klíštěte má asi jen polovina pacientů. Ve druhé fázi nemoci mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce.