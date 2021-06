V pondělí se pět zemí posune do zelené, příjezd bude bez omezení

K zemím s nízkým rizikem nákazy budou patřit Albánie, Austrálie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Macao, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Singapur, Slovensko, Srbsko, Thajsko, Tchaj-wan, USA a Vatikán a Baleárské ostrovy a Madeira.

Do oranžové kategorie značící střední míru rizika se z červené přesunou Španělsko a Nizozemsko. Zařadí se tak k Andoře, Belgii, Dánsku, Irsku, Kypru, Lotyšsku, Monaku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku a Azorským ostrovům,

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy už budou patřit pouze Kanárské ostrovy, které se přesunou z oranžové kategorie. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží všechny nejmenované státy.

Pro návraty ze zemí z tmavě červené, červené a oranžové kategorie zemí se test před návratem do ČR vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. V případě individuální dopravy je nutné u oranžových států absolvovat antigenní nebo PCR test, u červených PCR test do pěti dnů od návratu.

Při návratu ze země s velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které absolvovaly očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale u všech zemí kromě zelených povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

Stále také platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Týká se to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie. Opatření ministerstva zdravotnictví aktuálně platí do konce června.

Vstup ze států s extrémním rizikem je umožněn pouze občanům a rezidentům ČR, akreditovaným členům diplomatických misí, případně pokud je vstup osoby v zájmu státu. Při návratu je nutné absolvovat test před cestou, následně PCR test do 24 hodin a poté nejdříve desátý den po příjezdu. Povinná je samoizolace.