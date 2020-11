V pondělí testy potvrdily 9241 případů covidu, růst dál zpomaluje

Vyplývá to z aktuálních statistik na webu ministerstva zdravotnictví. Od březnového vypuknutí epidemie v Česku se nemocí covid-19 nakazilo už více než 350.000 lidí, přes 170.000 pacientů se vyléčilo.

Aktuálně je v Česku nakažených 176.634 lidí, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnicích se podle posledních údajů z neděle léčí 7486 pacientů s covidem-19, z nich 1163 je v těžkém stavu. Hospitalizovaných začalo výrazně přibývat v říjnu, intenzivní péči potřebuje už pátým dnem více než 1000 lidí.

Zpomalování přírůstků nových případů v posledních dnech ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) velký význam nepřikládá. Podle jeho pondělního vyjádření je třeba počkat na data za dnešek, první čísla budou k dispozici dnes po 18:00. Minulé úterý byl přírůstek nejvyšší od začátku epidemie, přesáhl 15.600.

Večer ministerstvo zdravotnictví také uvede, kolik testů laboratoře v pondělí provedly. To ukáže, jaký je podíl pozitivních mezi testovanými. Minulý týden se podíl držel denně nad 30 procenty, což naznačuje, že v populaci je více infikovaných, než se podaří odhalit. Ve všedních dnech minulého týdne bylo denně otestováno 35.400 až 47.450 lidí, v neděli 20.411.

Ve srovnání okresů se koronavirus v posledním týdnu nejrychleji šíří na Benešovsku, kde na 100.000 obyvatel připadá 1085 případů. Následuje Náchodsko s 1029 a Rakovnicko s 979 nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden. Nejnižší čísla vykazuje Chebsko, Břeclavsko, Brno-město a Praha.

V pondělí v Praze testy potvrdily 712 případů nemoci covid-19. Je to o 552 méně než před týdnem a za všední dny je to nejméně za poslední tři týdny. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Zpomalování nárůstu počtu nakažených tak v hlavním městě pokračuje.

V pondělí přibylo v hlavním městě dalších deset úmrtí lidí s covidem, počet obětí tak stoupl na 436. Nakažených je aktuálně v Praze 20.577 lidí. Od března, kdy byly v Česku potvrzeny první případy covidu-19, bylo v metropoli zaznamenáno téměř 49.000 případů. Více než polovina z nakažených se již z nemoci vyléčila.

Praha patří k regionům, kde se nákaza za poslední týden v přepočtu na 100.000 obyvatel šíří nejpomaleji. Před Prahou je jen Chebsko, Břeclavsko a Brno-město. Naopak nejrychleji se nákaza šíří na Benešovsku, kde na 100.000 obyvatel připadá 1085 potvrzených nákaz. V Praze to je 425.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v pondělí v České televizi uvedla, že čísla vypadají optimisticky, ale není vyhráno. Je nutné počkat, jestli sestupný trend bude pokračovat. Podíl pozitivních záchytů podle ní opět stoupl téměř ke 30 procentům.

⚠️V Praze evidujeme za pondělí 2.11.2020 / 712 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Kvůli obavám z nedostatku lůžek i personálu v nemocnicích platí v zemi nouzový stav a mimořádná omezení volného pohybu i řady aktivit, která mají epidemii zbrzdit. Zavřeny jsou školy kromě mateřských, restaurace, obchody a provozovny s výjimkou základního sortimentu a služeb. Až na výjimky se nekonají žádné kulturní, sportovní a společenské akce.

Nouzový stav je prozatím schválený do 20. listopadu, podle členů vlády ale bude třeba ho prodloužit, aby mohly restrikce pokračovat. Nová omezení kvůli šíření koronaviru kabinet nyní neplánuje, na druhou stranu na uvolňování opatření je ještě brzy. Od středy se ale mohou obnovit profesionální sportovní soutěže a trénink profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích, pokud splní přísné hygienické podmínky.