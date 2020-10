Vláda do dvou dnů rapidně omezí styk mezi lidmi. Obchody nechá otevřené

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda neplánuje kvůli šíření nákazy covidem tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře, obchody, restaurace a další služby by měly zůstat i přes další zpřísnění opatření otevřené. V dnešní Partii televize Prima to uvedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, v pořadu České televize to pak potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Omezit by se podle jejich vyjádření naopak mělo, a to drakonicky, další shromažďování lidí a sociální kontakty. O situaci dnes jednali členové vlády, připravují další návrhy opatření.