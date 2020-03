Vládní letadlo poletí do Číny pro rychlotesty v pondělí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vládní letadlo odletí do čínského Šen-čenu pro 100.000 rychlotestů na koronavirus v pondělí v 05:00, vrátit se má ve středu 00:40. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), ČTK to potvrdila armáda. Původně předseda vlády hovořil o tom, že budou do Číny vypravena dvě letadla.