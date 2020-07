Vojtěch: Platy zdravotníků mohou růst příští rok do pěti procent

"Já si myslím, že nárůst (platů) může být někde do pěti procent," uvedl ministr. Podle něj je třeba reflektovat současnou situaci, kdy od března zasáhla do výběru pojistného pandemie koronaviru a vládní nařízení proti jeho šíření. Příjmy pojišťoven v té době klesly. "O 15 procent mi přijde navýšení v tuto chvíli nereálné," řekl Vojtěch.

Průměrný měsíční výdělek lékaře v akutní lůžkové péči podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pravděpodobně letos dosáhne 88.312 korun, sestry 47.498 korun. Rozdíl mezi platem sester ve státních nemocnicích a mzdou u jiných zřizovatelů bude až 7000 korun. Z dat ÚZIS také vyplývá, že se zastavil úbytek zdravotních sester v nemocnicích. Průměrná mzda v ČR byla v roce 2019 podle dat Českého statistického úřadu 34.125 korun.

Zástupci odborářů už v červnu uvedli, že pro rok 2021 pro nás minimální navýšení o deset procent, ideálně o 15 procent. Kritizují dlouhodobě významný rozdíl mezi výdělkem lékařů a sester ve státních nemocnicích, které se musí řídit platovými tabulkami, a smluvními mzdami v nemocnicích měst, krajů nebo soukromých. Požadují proto také, aby byly pro zdravotníky platové tabulky jednotné. U zdravotních sester letos bude rozdíl dosahovat až 7000 korun měsíčně. Například u lékařů ale loni mzdy rostly rychleji než platy.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera by odboráři měli vnímat, jak je na tom v současnosti stát. Sněmovna nedávno kvůli dopadům epidemie covidu schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na rekordních 500 miliard korun, z toho 1,75 miliardy má jít na odměny zdravotníků v nemocnicích a sociálních službách. Rada poskytovatelů zdravotní péče podle Šmuclera s plošným navyšováním platů v příštím roce nesouhlasí. Podle něj by o odměňování měly rozhodovat samotné nemocnice a zdravotnická zařízení a peníze navíc by k nim měly jít přes úhradovou vyhlášku.

Vojtěch také uvedl, že nemocnice mají v současnosti dost ochranných pomůcek. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr tento týden řekl, že správa nemá aktuálně v majetku ani jednu ochrannou zdravotní pomůcku. Čeká na dokončení výběrových řízení. Podle Vojtěcha jsou nyní dodavatelé ve světě schopni dodávat zboží lépe než v březnu, kdy byli vykoupeni. Stát by se podle něj měl snažit být ale i co nejvíc soběstačný a nakupovat i od českých firem.