Vakcína proti koronaviru v létě? Expert řekl, co můžeme očekávat

Jak prorektor uvedl v rozhovoru pro PLUS, tak by mělo být vynaloženo maximální úsilí, aby případná vakcína byla alespoň z 99 % bezpečná, přičemž zcela stoprocentně tomu nebude nikdy. Podle informací Českého rozhlasu, který čerpal z deníku Financial Times, jsou v poslední třetí etapě testů tři možné vakcíny proti onemocnění covid-19. To ale Konvalinka vyloučil s tím, že do finále postoupila pouze jedna verze, zatímco zbylé dvě neabsolvovaly ještě ani první fázi.

„Stále nevěřím tomu, že vakcína bude do července,“ řekl biochemik a svá slova opřel o skutečnost, že kandidátů je momentálně cca 159, přičemž cesta vývoje vakcíny bývá dlouhá a komplikovaná. „Třetí klinická fáze je nejdražší a strašně těžká. Potřebujete 30 tisíc pokusných subjektů, z nichž 15 tisíc dostane placebo. A musíte se dívat, kdo z těch 30 tisíc dostane covid-19. Dnes se to nedá dělat v Evropě, protože je tu málo nakažených. Musí se testovat třeba v Latinské Americe nebo Asii a bude to příšerně drahé," dodal.

Světově sdílená komodita? Konvalinka je proti

Prorektor vyjádřil také výhrady proti tomu návrhu šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, že by vakcína proti koronaviru měla být světově sdílenou komoditou. Jako argument uvedl fakt, že ačkoliv je SARS-CoV-2 mimořádná věc, tak stále není smrtnost tak velká, aby se musel zavádět nějaký zvláštní režim.

„Bez trhu nakonec ty věci nefungují, tržní motivace je velmi mocná. Obával bych se, že se dostaneme do plánovaného hospodářství a státně, centrálně řízeného zdravotnictví, které – jak ze zkušeností víme – nakonec nefunguje," varoval Konvalinka před nebezpečným precedentem.

Biochemik se dokonce ani neobává o osud chudších zemí, jelikož nakonec bude ve vlastním zájmu bohatých skupin zabránit masovému šíření viru, který nezná hranice.